İstanbul Sarıyer Belediyesi Su Tankeri Bir Gecekonduya Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul Sarıyer Belediyesi Su Tankeri Bir Gecekonduya Girdi

İstanbul Sarıyer Belediyesi Su Tankeri Bir Gecekonduya Girdi

İstanbul Sarıyer Belediyesine ait su tankeri, Yeniköy'de manevra yaparken bir gecekonduya girdi. Ev sakinleri yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.

19.07.2024 18:59  Güncelleme: 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sarıyer Belediyesine ait su tankeri, Yeniköy'de manevra yaparken bir gecekonduya girdi. Tankerin su dolu olması nedeniyle şoför direksiyon hakimiyetini kaybederek eve çarptı, ev sakinleri kaza sırasında yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Yeniköy Bağlar Mahallesi Kalender Üstü Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, sürücü ismi öğrenilemeyen 61 K 10652 plakalı Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait su tankeri, manevra yaparken tankerin su dolu olması sebebiyle kontrolünü kaybederek gecekonduya çarptı. Kaza esnasında gecekondunun bir kısmı çökerken, ev sakinleri komşuları tarafından kurtarıldı. Kaza nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken evde büyük maddi hasar meydana geldi. Gecekonduya giren tanker ise vinç yardımıyla kurtarıldı.

"Ben deprem oluyor zannettim"

Su tankerinin eve girdiği esnada evde olduğunu söyleyen Gülzade Taşpınar, "Ben o esnada çocuğun yemeğini yediriyordum. Tanker eve girdiğinde evin içerisindeydik. Birden çatırtı sesi geldi. Deprem oluyor zannettim çünkü duvarlar çatladı. Bir abi geldi bizi evden çıkardı. Çünkü kapılar kilitlenmişti. O esnada 3 çocuğum ve ben vardık. Evden çıkamayınca benim sinirlerim boşaldı. Ama birileri bizi çıkardı. Evin tadilatı 5 gün sürer dediler. Biz ailecek halamda kalacağız. Belediye ilgilendi evi yapacaklar. Büyük büyük tankerler sürekli bu yokuştan geçiyor. Geçen de kamyon gelmişti. Burası için bir çareyi bulsalar iyi olur" diye konuştu.

"Evin tadilatına yarın başlayacaklarını söylediler"

Eve tanker girdiğini kızının haber verdiğini söyleyen Yüksel Başpınar, "Eve tanker girdiğinde ben işteydim. Beni kızım aradı. Ben geldiğimde tanker, banyo tarafına vurmuştu. Tankerin suyunu boşaltıyorlardı. Ardından kendi imkanlarıyla çıktı galiba. Evin tadilatına yarın başlayacaklarını söylediler. Başkan yardımcısı geldi sağ olsun. Birkaç gün içinde teslim edeceklerini söylediler. Belediye başkanı gelmedi yardımcısı geldi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Yeniköy, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Sarıyer Belediyesi Su Tankeri Bir Gecekonduya Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:25 Siber kaosun ardından CrowdStrike ve Microsoft’un hisseleri düşüşe geçti Siber kaosun ardından CrowdStrike ve Microsoft'un hisseleri düşüşe geçti
17:00 Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi İşte dakika dakika global yazılım krizi Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi
16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:07 MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok
10:04 Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz
17:59 Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı
17:55 Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı
17:40 Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı
17:01 Ankara’daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı Ankara'daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrunda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrunda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 20:20:41. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Sarıyer Belediyesi Su Tankeri Bir Gecekonduya Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement