İstanbul Sarıyer'de aracına bindiği taksiciyi 5 yerinden bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak öldüren yabancı uyruklu Y.B isimli zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul Sarıyer'de taksiciyi bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 29 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 organizatör hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, bir otomobile de el konuldu.
Adıyaman'da meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından Mahsen Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Araç İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir kişinin yaralanması ve gasbedilmesi olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yakalanan şüpheli Y.G, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama ve gasp' suçundan tutuklandı.
İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan bir kavgada arkadaşı tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken, anne uyuşturucunun olayın sebebi olduğunu belirterek suçluların en ağır cezayı almasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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