İstanbul Ticaret Borsası\'na Ait Bina Yıkımına Başlandı

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İstanbul Fatih'te dün gece yıkımına başlanan İstanbul Ticaret Borsası'na ait atıl durumdaki binada yıkım işlemleri devam ediyor.

Dün gece saatlerinde yıkımına başlanan İstanbul Ticaret Borsası'na ait olan binanın yıkım işlemleri Fatih Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından devam ediyor. Binanın yıkım çalışmaları, trafiği tehlikeye düşürmemek ve yoğunluk yaşanmaması için gece saatlerinde yapılırken yıkım işlemlerinin bir kaç gün daha süreceği öğrenildi. - İSTANBUL