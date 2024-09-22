İstanbul Ticaret Borsası'na Ait Bina Yıkımına Başlandı - Son Dakika
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İstanbul Ticaret Borsası'na Ait Bina Yıkımına Başlandı

İstanbul Ticaret Borsası\'na Ait Bina Yıkımına Başlandı

Fatih'te atıl durumda olan İstanbul Ticaret Borsası'na ait binanın yıkım işlemleri gece saatlerinde başladı ve devam ediyor. Yıkım çalışmaları, trafik yoğunluğu yaşamamak için gece saatlerinde gerçekleştiriliyor.

22.09.2024 01:57  Güncelleme: 01:58
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İstanbul Fatih'te dün gece yıkımına başlanan İstanbul Ticaret Borsası'na ait atıl durumdaki binada yıkım işlemleri devam ediyor.

Dün gece saatlerinde yıkımına başlanan İstanbul Ticaret Borsası'na ait olan binanın yıkım işlemleri Fatih Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından devam ediyor. Binanın yıkım çalışmaları, trafiği tehlikeye düşürmemek ve yoğunluk yaşanmaması için gece saatlerinde yapılırken yıkım işlemlerinin bir kaç gün daha süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Ticaret Borsası'na Ait Bina Yıkımına Başlandı - Son Dakika

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