İstanbul'a kara bulutlar ile yağmurun gelişi böyle görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul'da aniden gündüz geceye döndü. Sağanak yağış öncesinde şehrin üzerine kara bulutlar çöktü.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar öğlen saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Sağanak yağıştan önce şehrin üzerine çöken kara bulutlar gündüzü geceye çevirirken yağmur bulutlarının gelişi anbean görüntülendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'u Kara Bulutlar Sardı - Son Dakika
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