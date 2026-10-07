İstanbul Üsküdar'da 'Bosfor' teknesinin tarihi yalıya çarptığı anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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İstanbul Üsküdar'da 'Bosfor' teknesinin tarihi yalıya çarptığı anlar kameraya yansıdı

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İstanbul Üsküdar\'da \'Bosfor\' teknesinin tarihi yalıya çarptığı anlar kameraya yansıdı
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İstanbul Boğazı'nda seyreden 'Bosfor' gezi teknesi, dün gece Üsküdar Vaniköy'de Derin Mermerci'nin tarihi yalısının bulunduğu alana çarptı. Çarpma anları görüntülere yansırken, Mermerci'nin yaklaşık iki ay önce yalıda sorun çıktığına dair sözleri yeniden gündeme geldi.

İstanbul Boğazı'nda seyreden "Bosfor" isimli gezi teknesi, Üsküdar Vaniköy'de moda yazarı Derin Mermerci'ye ait tarihi yalıya çarptı. Teknenin önce yalı önündeki tekneye, ardından yalının bulunduğu alana çarptığı anlar kameraya yansıdı. Mermerci'nin yaklaşık iki ay önce yalı hayatıyla ilgili yaptığı, "Yalı hayatı herkesin sandığı kadar iyi değil. Babamın bana bıraktığı yalıda sürekli bir sorun çıkıyor" açıklaması ise olayın ardından yeniden gündeme geldi.

Olay, dün gece Üsküdar Vaniköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda seyreden "Bosfor" isimli gezi teknesi henüz bilinmeyen bir nedenle kıyıya yönelerek moda yazarı Derin Mermerci'ye ait tarihi Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nın bulunduğu alana çarptı. Görüntülerde dev teknenin önce yalı önündeki tekneye, ardından kıyıya çarptığı görüldü.

İki ay önce yalı hayatından bahsetmişti

Derin Mermerci'nin olaydan yaklaşık iki ay önce yalı hayatına ilişkin yaptığı açıklama dikkat çekti. Mermerci, "Yalı hayatı herkesin sandığı kadar iyi değil. Babamın bana bıraktığı yalıda sürekli bir sorun çıkıyor. Tek avantajı, direkt tekne ile karşıya geçebilmem" ifadelerini kullanmıştı. Mermerci'nin sözleri, gezi teknesinin dün gece yalının bulunduğu alana çarpmasının ardından yeniden gündeme geldi.

19'uncu yüzyıldan kalma tarihi yalı

Üsküdar Vaniköy'de Boğaz'ın kıyısındaki Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nın 19'uncu yüzyıldan kaldığı ve uzun yıllardır Mermerci ailesiyle anıldığı belirtiliyor. Tarihi yapının tapusunun Derin Mermerci'nin üzerine olduğu biliniyor.

Kaynak: İHA
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