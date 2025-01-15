İstanbul Valiliği, sahte içkiden ölenlerin sayısının 23'e yükseldiğini duyurdu - Son Dakika
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İstanbul Valiliği, sahte içkiden ölenlerin sayısının 23'e yükseldiğini duyurdu

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İstanbul Valiliği, son 48 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 66 kişiden 23'ünün hayatını kaybettiğini açıkladı. 32 kişi yoğun bakımda tedavi görürken, 3 kişi taburcu edildi. Valilik, sahte alkol üreten ve satan kişilerin teröristlerden farkı olmadığını belirtti ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

15.01.2025 20:21  Güncelleme: 20:40
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İstanbul'da son günlerde ölümlere neden olan sahte içki faciasında bilanço ağırlaşıyor. Son 48 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 66 kişiden 23'ü hayatını kaybetti. 32 kişinin entübe edilerek tedavilerinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenilirken 8 hastanın durumunun iyi olduğu, 3 kişinin ise taburcu edildiği öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "13.01.2025 Pazartesi gününden bu yana İstanbul genelinde sahte alkol kullanımına bağlı olarak gelişen zehirlenme vakalarında ciddi oranda artış meydana gelmiştir. Son 48 saatte toplam 66 alkol zehirlenmesi vakası meydana gelmiş olup, zehirlenen şahıslardan 23'ü hayatını kaybetmiş, entübe edilen 32 hastanın tedavilerine ise yoğun bakım servislerinde devam edilmektedir. Tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edilirken, 8 hastanın da tedavilerine normal servislerde devam edilmektedir. (01.01.2025 tarihinden bu yana İstanbul'da sahte alkol kullanımından dolayı 34 kişi hayatını kaybetmiştir) Sahte alkol üreterek ya da satarak onlarca vatandaşımızın ölümüne sebep olanların, insanlarımızı öldüren teröristlerden hiçbir farklarının olmadığını değerlendirmekteyiz. Maddi menfaatleri uğruna halkımızın hayatına kasteden alçaklara karşı verdiğimiz mücadele, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet, Belediye ve Tarım müdürlüklerimizin denetim ekipleri denetim çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedir. Emniyet birimlerimiz bu kapsamda İstanbul genelinde birçok adrese operasyon düzenlemiş, operasyonlarda piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 6 şahıs gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından Kasten Adam Öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şahıslardan 4'ünün ise emniyet işlemleri devam etmektedir. 01.01.2025 tarihinden bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konulmuş, sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletme de ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. İşletme yetkilileri hakkında başlatılan adli süreç ise devam etmektedir. 2024 yılında yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulmuştur. Vatandaşlarımızın kaçak ya da sahte alkole karşı azami hassasiyet göstermeleri, şüpheli durumları ise vakit kaybetmeden 112'ye ihbar etmeleri hayati önem taşımaktadır." ifadelerine yer verdi.

İstanbul Valiliği, sahte içkiden ölenlerin sayısının 23\'e yükseldiğini duyurdu
Kaynak: DHA

Sahte İçki, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Valiliği, sahte içkiden ölenlerin sayısının 23'e yükseldiğini duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Cafer Kirmacioglu:
    bir bira yüz lira olursa olacağı bu 20 9 Yanıtla
  • fevzi ermiş:
    Bu kadar fahiş fiyat olursa millet kaçakçılığı hırsızlığa soygunculığa yönlenir başka çaresi yok ki ne yapsın insanlar 16 5 Yanıtla
  • Serkan Cakir:
    senin otven yüzünden AKP tekne mazatuna otv yok sigara içki içene hatta doğal gazı gelmeyen olmayan köylümüzün kullandığı tupe bile var ulan gavur gazozu bile otv alıyorsun be gözünüze dizinizi dursun be 11 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Atın ölümü arpadan olsun 6 6 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    alkol kökten yasaklansın 3 6 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    bu gidişle rakı içen kalmayacak ailesine ve çocuklarına yazık günah 4 3 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    İnsan ne yaparsa kendine yapar yazık 6 0 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    içki öldürür sigara surundurur 4 2 Yanıtla
  • ihsan Toper:
    Ne şehit ne gazi b. K yolunda gitti niyazi la yavrum ne gereği var içmeyin ALLAHIN men etiği içki 2 3 Yanıtla
  • Sezgin Saki:
    ceza kesim para kazanını yeter 0 0 Yanıtla
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