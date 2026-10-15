İstanbul Valisi Gül açıkladı! Motosikletlilerin yasağı kalkıyor

İstanbul Valisi Davut Gül, motosikletlilerin yarın saat 06.00'dan itibaren trafiğe çıkmasına izin verildiğini açıkladı. Gül, arama çalışmalarının daha çok Sarıyer'de sürdüğünü, suyun götürebileceği her yere bakıldığını ve çocuk olmadığını söyledi.

MOTOSİKLETLİLER YARIN 6'DAN İTİBAREN TRAFİĞE ÇIKABİLECEK

İstanbul Valisi Davut Gül, "Daha çok Sarıyer'de kayboldular. Suyun götürebileceği her yere bakıyorlar. Çocuk yok. Motosikletlileri ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştık. Hayat normalleşmeye başlıyor. Yarın saat 06.00'dan itibaren trafiğe çıkabilecek şekilde izinlerini veriyoruz" dedi.