İstanbul Valisi Gül, konsere giden 3 kişinin farklı uyuşturucu kullandığını açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, "Konsere giden 3 vatandaşımız farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar adli tıp raporunda tespit edildi. Uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi. Ölüm ve yaralı olduğu için adli süreç sürüyor" dedi.