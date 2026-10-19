İstanbul Valisi Gül, konsere giden 3 kişinin farklı uyuşturucu kullandığını açıkladı

İstanbul Valisi Gül, konsere giden 3 kişinin farklı uyuşturucu kullandığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valisi Davut Gül, konsere giden 3 vatandaşın farklı uyuşturucular kullandığının adli tıp raporunda tespit edildiğini söyledi. Gül, uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi yaşandığını ve ölüm ile yaralı nedeniyle adli sürecin sürdüğünü belirtti.
İstanbul Valisi Davut Gül, "Konsere giden 3 vatandaşımız farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar adli tıp raporunda tespit edildi. Uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi. Ölüm ve yaralı olduğu için adli süreç sürüyor" dedi.
Kaynak: İHA
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