İstanbul selinde 3 ölü, 5 kayıp: Vali Gül'den açıklama - Son Dakika
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İstanbul selinde 3 ölü, 5 kayıp: Vali Gül'den açıklama

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İstanbul selinde 3 ölü, 5 kayıp: Vali Gül\'den açıklama
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Vali Davut Gül, selde 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin arandığını ve 3 bin 50 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürerken ödemelerin pazartesi başlaması bekleniyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, sel baskınlarında 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise arandığını söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan'da selde zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Kameralar karşısına geçen Vali Gül, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İstanbul'da etkili olan yağışın özellikle Beykoz, Eyüpsultan ve Sarıyer'de olumsuzluklara neden olduğunu söyleyen Gül, "Mahsur kalan vatandaşlarımız dün gece AFAD koordinasyonunda kurtarıldılar. Bugün de temizlik başladı. Şehrimiz normalleşmeye başlıyor. Artık yeni bir sayfa açıyoruz. 3 vatandaşımız vefat etti 7 hemşehrimiz tedavisi ardından taburcu oldu. Şu an hastanede kalan hemşehrimiz yok. 5 kişi ile ilgili kayıp başvurusu yapıldı. Arama çalışmaları devam ediyor. Bugün itibarıyla 3 bin 50 kişi kurtarıldı. Kurtarılmayı bekleyen kimse yok" ifadelerini kullandı.

Selden etkilenen vatandaşları kamu misafirhaneleri ve otellerde ağırladıklarını belirten Gül, "Hemşehrilerimizden istirhamımız kaymakamlarımıza müracaat etsinler, riskli alanlarda bulunmasınlar. İçişleri Bakanımız AFAD Başkanlığımıza talimat verdi. AFAD Başkanlığımız farklı illerle belediyeler başta olmak üzere vidanjör ve başka gerekli araçlar geliyor. Yarın sabahtan itibaren yeni gelecek araçlarla birlikte AFAD koordinasyonunda su basan iş yeri ve evlerdeki temizlikler devam edecek. Yine AFAD gönüllülerinden 900 kişi yarın itibarıyla başta Sarıyer olmak üzere bu temizliklere katılacaklar" diye konuştu.

Hasar tespit çalışmalarının hızla tamamlanacağını vurgulayan Gül, "Mümkünse yarın öğleden sonra en geç pazartesi günü ödemeleri yapmaya başlayacağız. Hemşehrilerimizin hiçbirinin açıkta kalmasına müsaade etmeyiz. Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı var. Zararları tespit ediyoruz. Kamunun imkanlarını makul ölçüde olabilecek ne varsa vatandaşlarımız için seferber ediyoruz. Bu vesile ile hayatını kaybeden 3 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Taburcu olan hemşehrilerimize sağlık sıhhat diliyoruz. Araması yapılan 5 vatandaşımızın bir an önce bulunmasını Rabbimden niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

Vali Gül, motosikletlerle ilgili yasağın sabah 06.00 itibarıyla sona ereceğini ve bu saatten sonra motosiklet sürücülerinin yollara çıkabileceğini açıkladı.

Kaynak: İHA
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