İstanbul ve Düzce'de Sahte Reçete Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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İstanbul ve Düzce'de Sahte Reçete Çetesi Çökertildi

İstanbul ve Düzce\'de Sahte Reçete Çetesi Çökertildi

İstanbul ve Düzce'de yapılan operasyonlarda, bir eczacı kalfasının liderliğinde sahte reçete düzenleyen çete çökertildi. Çetenin 5 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edilirken, 39 şüpheliden 18'i tutuklandı.

25.02.2024 10:32
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İstanbul ve Düzce'de eşzamanlı olarak yapılan operasyonlarda bir eczacı kalfasının liderliğinde yaptığı aralarında doktorların da bulunduğu sahte reçete düzenleyen çete çökertildi. Çetenin 5 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edilirken, gözaltına alınan 39 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet" suçları kapsamında sahte ilaç ve ilaç yolsuzluğu ile ilgili çalışma başlattı. İlk incelemede özellikle son 3 yılda, emniyet birimlerince metruk depolarda ele geçirilen yasadışı ilaçların seri numaraları kontrol edildi. Çok sayıda ilacın hastalara reçete edilmiş gibi gösterilerek SGK Başkanlığına fatura edilen ilaçlardan oluştuğu anlaşıldı. Yasadışı ilaçların piyasaya çıkış kaynağına yönelik inceleme derinleştirildi.

5 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı

Örgüt liderliğini eczacı kalfasının aralarında doktor, hastane sekreteri, hastane veri giriş personeli ve çok sayıda eczacı kalfasının da bulunduğu suç örgütünün 162 kişi adına sahte reçete düzenleyerek 78 suçu gerçekleştirdikleri, 5 milyon liralık vurgun yaptıkları anlaşıldı. Kamera kayıtları incelendiğinde, örgüt liderinin getirdiği TC kimlik numaralarına sekreter tarafından doktorun e-imzasıyla seri şekilde reçete düzenlendiği belirlendi. Sahte reçetelerde belirtilen ilaçların eczacı kalfalarının çalıştığı eczanelerden temin ettikleri tespit edildi. İlaçların eczanenin sistemi üzerinden, sözde hastalara teslim edilmiş gibi gösterilerek SGK Başkanlığına fatura edildiği, kayıt dışı duruma düşen ilaçların ise yurtdışına satıldığı, böylece ücreti kamuya ödetilen ilaçların kaçak yollarla yurtdışına satılarak aynı yasadışı ilaçlardan iki kez haksız kazanç edinildiği belirlendi. Doktorların sekreterlerine talimat vererek, örgüt lideri eczacı kalfasının liste şeklinde getirdiği TC kimlik reçete yazdığı tespit edildi.

HTS bilgileri incelendiğinde, adına reçete düzenlenen şahısların muayene günü hastane civarında bulunmadıkları, hesap hareketleri incelendiğinde ise adına reçete düzenlenen bazı şüphelilerle doktorlar ve örgüt lideri arasında şüpheli hesap hareketlerinin olduğu ortaya çıktı. Adına reçete düzenlenen çoğu kişinin durumdan haberi olmadığı, herhangi bir rahatsızlıklarının bulunmadığını ve yazılan ilaçları kullanmadıklarını beyan ettikleri belirlendi.

İstanbul ve Düzce'de eş zamanlı operasyon

Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Suça karıştıkları anlaşılan 40 şüpheliye yönelik 20 Şubat'ta İstanbul merkezli olmak üzere Düzce'de eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu belirlendi. Olaya karışan 8 eczanede yapılan aramalarda ise; piyasa değeri yaklaşık 1.7 milyon lira olan 3 bin 458 tablet yasadışı ilaç ele geçirildi. Ayrıca denetimlerinde eczaneler 73 bin 456 lira idari para cezası uygulandı. Aralarında 3 doktor ve eczacıların da olduğu 18 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. 20 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Operasyon, İstanbul, Düzce, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul ve Düzce'de Sahte Reçete Çetesi Çökertildi - Son Dakika

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