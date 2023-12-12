İstanbul ve Tunceli\'de terör örgütü DHKP/C\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında daha önce düzenlenen bazı terör eylemlerinde adı geçen...

İstanbul ve Tunceli'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda yeni ayrıntılara ulaşıldı. Aralarında daha önce düzenlenen bazı terör eylemlerinde adı geçen şüphelilerin de olduğu 13 kişi yakalandı. Gözaltına alınan örgüt üyelerinden birinin 2016'da Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan'ın içerisinde bulunduğu araca yönelik silahlı saldırı için keşif yaptığı öğrenildi. Ayrıca gözaltına alınanlar arasında Sultangazi'deki Gazi Karakoluna silahlı saldırıda bulunanlar olduğu da ifade edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri, 2014 ve 2016 yılları arasında DHKP/C terör örgütünün gerçekleştirdiği ve 3'ü faili meçhul kalan 11 olayın aydınlatılması için çalışma yürüttü.

3'ü faili meçhul, 11 olay aydınlatıldı

Kolluk kuvvetleri tarafından bu sabah düzenlenen operasyonda, aralarında daha önce düzenlenen bazı terör eylemlerinde adı geçen şüphelilerin de olduğu 13 kişi yakalandı. Gözaltına alınan DHKP/C mensubu İ.K. başta olmak üzere bazı örgüt üyelerinin öldürme ve yaralama olaylarına karıştıkları, 2016'da Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan'ın içerisinde bulunduğu araca yönelik silahlı saldırı olayının keşif ve gözetlemesini yapanlar ile Sultangazi'deki Gazi Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı olayıyla ile doğrudan ya da dolaylı bağlantıları olduğu saptandı.

Savcıya yönelik saldırının keşif ve gözcüsü de gözaltına alındı

O tarihlerde aynı bölgede zincir marketlerden birinin Gazi şubesine karşı yağmalanması olaylarına yönelik incelemelerini de tamamlayan polis, örgüte yönelik operasyonlarını derinleştirdi. Yapılan incelemede savcı Evliya Çalışkan'ın otomobilinin kurşunlanması için keşif ve gözetleme noktasını bildiren, polis merkezini kurşunlayan ve yağmalama olayını gerçekleştiren zanlıların tüm faaliyetleri açığa kavuştu. Örgütün mahalle ve alan yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen DHKP/C'lilerin ayrıca korsan gösterilerde güvenlik kamerası olan sokak direklerini yıktıkları, çıkan olaylara katılan ve örgütün cezalandırmak için öldürme, yaralama eylemlerine katılan şüphelilerin de kimlikleri tek tek tespit edildi.

Aranan 17 kişiden 13'ü yakalandı

Yürütülen soruşturma çerçevesinde kaldıkları adres ve kimlik bilgileri belirlenen 17 şüphelinin yakalanması için bu sabah İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16'sı İstanbul, 1'i Tunceli'de olmak üzere 17 farklı adrese yapılan baskında 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 2'si ruhsatsız, biri kurusıkı olmak üzere 3 tabanca, bu silahlara ait 27 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, örgüt içinde aktif olarak faaliyet gösteren İ.K. adlı DHKP/C mensubunun, 2016'da Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan'ın içerisinde bulunduğu araca yönelik silahlı saldırı olayının keşif ve gözetlemesini yapmasının dışında, 16 yıl önce İzmir'in Buca ve Balçova ilçeleri arasındaki otoyolda bulunan bir köprü altına uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirirken suçüstü yakalandığı ve yargılandığı öğrenildi. 2007'de planlanan eylemin hedefinde ise dönemin Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül olduğu iddia edilmişti. - İSTANBUL