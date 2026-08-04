Siz misiniz torbacılık yapan! Eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı - Son Dakika
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Siz misiniz torbacılık yapan! Eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı

Siz misiniz torbacılık yapan! Eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı
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İstanbul Gaziosmanpaşa’da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere karşı yürüttüğü operasyonda, savcılıktan alınan arama ve el koyma izninin ardından, "sokak satıcısı" olarak nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah Gaziosmanpaşa başta olmak üzere uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Teknik ve fiziki takibe alınan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon yapılan adresteki aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü. 

Söz konusu şüpheliler, Türk Ceza Kanunun 188'inci maddesince yürütülen tahkikat işlemlerinin sonunda ilerleyen süreçte adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Uyuşturucu, Operasyon, İstanbul, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siz misiniz torbacılık yapan! Eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı - Son Dakika

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