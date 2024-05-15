İstiklal Caddesi'ndeki Mağazada Yangın Çıktı

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazada çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

İstiklal Caddesi 124 numaradaki giyim mağazasının 3. katındaki plastik malzemeler henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Alevler bir anda yükselirken oluşan yoğun duman birçok ilçeden görüldü. Çıkan yangında bir mağaza çalışanı dumandan etkilendi. İhbar üzerine polis, sağlık ekipleri ve 3 ilçeden yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi yaya trafiğine kapatıp güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. Kısa sürede söndürülen yangının ardından İstiklal Caddesi tekrar yaya trafiğine açıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yaptığı açıklamada, "Teras katta başlayan bir yangın hızlıca kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok. Ekiplere teşekkür ediyorum. Bir yaralanma olmadan binaya sıçramadan müdahale edildi. Kontrol altına alındı. Mağaza katında çıkıyor yangın. 7. Katın terasında çıkıyor. Başka bir yere sıçramadan da hemen kontrol altına alınıyor. Yangının nedeniyle ilgili itfaiyeci arkadaşlarımızın çalışmaları sürüyor" dedi. - İSTANBUL