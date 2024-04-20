İstinat duvarı ikinci kez çöktü: 5 katlı bina boşaltıldı
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 ay önce bir kısmı çöken istinat duvarının diğer bölümü de yıkıldı. Duvarla birlikte yol da çökerken 5 katlı bina tahliye edildi.
Olay, dün akşam Bekirdere Mahallesi Sabır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ile inşaat temelinin ayıran istinat duvarı bilinmeyen sebeple yıkıldı. Duvarla birlikte yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şeritlerle sokağı kapatırken, yaya giriş ve çıkışlarını engellendi. Ekiplerce yapılan incelemenin ardından 5 katlı binadaki 5 daire ve zemin kattaki fırın tahliye edildi. Sokağın tamamen çökmesini engellemek için bölgeye iş makinesi sevk edildi. İş makinesiyle yol desteklendi.
Öte yandan istinat duvarı 5 ay önce tekrar çökmüş ve onarılmıştı.
"İş makinesi toprağa dayalı şekilde duruyor"
Kuaför dükkanı esnafı Yavuz Fındık, "İstinat duvarı daha önce çökmüştü, belediye ekipleri yaptı. Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından, sokak tekrardan açılmıştı. Dün gece saatlerinde tekrardan toprak kayması oldu. Sabah geldim kuaför dükkanımı açtım, toprak yavaş yavaş kaymaya devam ediyordu. İş makinesi toprağa dayalı şekilde duruyor. Fırın sahibi bir an önce yapılasını talep etti" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstinat duvarı ikinci kez çöktü: 5 katlı bina boşaltıldı - Son Dakika
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kıran Elif Sokak'ta belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada bir grup, bir kişiye saldırarak tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kavga, diğer şahısların araya girmesiyle sona erdi.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Çaykışla köyünde, esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan 65 yaşındaki kadın, saklandığı odunlukta girdiği brandanın altında yakalandı. Kadın, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Ardahan'da İnönü Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir fabrikaya gelen malzemenin çevreye yaydığı koku nedeniyle mahalle sakinleri tepki göstererek eylem yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay, fabrika içerisinde inceleme yaptı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonu inşaatında şantiye bekçisi olan Sezer Akbulut, pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, cinayet şüphesiyle ilgili çalışma başlattı.
ABD'nin Washington eyaletinde, biri 7, diğeri 11 yaşında olan internetten tanıştığı 2 kız çocuğuyla otelde buluşma planı yaptığı belirtilen 67 yaşındaki kişiye polis baskın düzenledi. Odanın önünde yaşanan çatışmada şahıs vurularak öldürülürken, o anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?