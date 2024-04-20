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İstinat duvarı ikinci kez çöktü: 5 katlı bina boşaltıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 ay önce bir kısmı çöken istinat duvarının diğer bölümü de yıkıldı. Duvarla birlikte yol da çökerken 5 katlı bina tahliye edildi.

Olay, dün akşam Bekirdere Mahallesi Sabır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ile inşaat temelinin ayıran istinat duvarı bilinmeyen sebeple yıkıldı. Duvarla birlikte yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şeritlerle sokağı kapatırken, yaya giriş ve çıkışlarını engellendi. Ekiplerce yapılan incelemenin ardından 5 katlı binadaki 5 daire ve zemin kattaki fırın tahliye edildi. Sokağın tamamen çökmesini engellemek için bölgeye iş makinesi sevk edildi. İş makinesiyle yol desteklendi.

Öte yandan istinat duvarı 5 ay önce tekrar çökmüş ve onarılmıştı.

"İş makinesi toprağa dayalı şekilde duruyor"

Kuaför dükkanı esnafı Yavuz Fındık, "İstinat duvarı daha önce çökmüştü, belediye ekipleri yaptı. Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından, sokak tekrardan açılmıştı. Dün gece saatlerinde tekrardan toprak kayması oldu. Sabah geldim kuaför dükkanımı açtım, toprak yavaş yavaş kaymaya devam ediyordu. İş makinesi toprağa dayalı şekilde duruyor. Fırın sahibi bir an önce yapılasını talep etti" dedi.