İsviçre Alpleri'nde Hollandalı turist otobüsü devrildi, 5 ölü 40 yaralı - Son Dakika
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İsviçre Alpleri'nde Hollandalı turist otobüsü devrildi, 5 ölü 40 yaralı

İsviçre Alpleri\'nde Hollandalı turist otobüsü devrildi, 5 ölü 40 yaralı
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İsviçre Alpleri'ndeki Susch kasabası yakınlarında Hollandalı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 40 kişi yaralandı. ANVR, bir tur operatörünün gezisi kapsamında bölgede bulunan otobüste 48 kişinin olduğunu bildirdi.

İsviçre Alpleri'nde Hollandalı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 40 kişi yaralandı.

İsviçre Alpleri'nde yer alan Zernez bölgesindeki Susch kasabası yakınlarında Hollandalı turistleri taşıyan otobüs devrildi. Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün yerel saatle 16.45'te Susch kasabasına doğru hareket halinde olan turist otobüsünün bir inşaat bölgesinden geçerken yoldan çıkarak devrildiği belirtilerek, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis, kurtarma çalışmalarına 7 helikopterin katıldığını aktararak, kazanın nedenine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hollanda Seyahat Acenteleri Birliği (ANVR), dün kazanın ardından yaptığı açıklamada, bir tur operatörü tarafından düzenlenen gezi kapsamında bölgede bulunan otobüste 48 kişinin bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: İHA

Uluslararası, 3. Sayfa, İsviçre, turist, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsviçre Alpleri'nde Hollandalı turist otobüsü devrildi, 5 ölü 40 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsviçre Alpleri'nde Hollandalı turist otobüsü devrildi, 5 ölü 40 yaralı - Son Dakika
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