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İşyerinde çıkan yangında, tüp tankeri patladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi sanayi sitesinde bir tamirhane dükkanında çıkan yangında dükkanda bulunan hurda LPG tankeri patladı.

Alınan bilgilere ve iddia göre Siverek eski sanayi sitesinde bulunan bir tamirhanede hurda LPG tankeri patladı, patlamamanın etkisiyle işyerinde yangın meydana geldi. Yangın kısa sürede tüm işyerine sıçradı. İşyeri sahipleri ve vatandaşlar yangına yakın bölgeden arabaları uzaklaştırırken, işyeri içinde bulunan akü ve yanıcı maddelerde ateş aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, müdahale esnasında da patlamaların yaşandığı görüldü. Patlamada şans eseri ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, işyeri kullanılamaz hale geldi. Patlamada şans eseri ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.