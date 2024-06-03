İşyerinin yanışını çaresiz bakışlarla izledi - Son Dakika
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İşyerinin yanışını çaresiz bakışlarla izledi

Antalya'da bir işyerinin depo kısmında çıkan yangında işyeri sahibi olayı çaresiz bakışlarla izledi. Yangının çocuğun çakmakla oynarken çıktığı iddia edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yoğun duman nedeniyle zorlandı. Yangın söndürüldükten sonra iş yerindeki duman özel aspiratör ile tahliye edildi.

03.06.2024 15:56
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İşyerinin yanışını çaresiz bakışlarla izledi

ANTALYA - Antalya'da bir işyerinin depo kısmında meydana gelen yangında işyeri sahibi olayı çaresiz bakışlarla izledi.

Saat 13.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Sarısu Mahallesi 160 sokak üzerinde bulunan bir işyerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri işyerinin depo kısmında başlayan yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini işyeri sahibi çaresiz bakışlarla izlerken, yangının iş yerinde bulunan çocuğun çakmakla oynarken karton kutu ve ürünlerin tutuşması sonucu çıktığı iddia edildi. Yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri zaman zaman müdahale etmekte zorlanırken yangının söndürülmesinin ardından iş yerinde ki duman özel aspiratör ile tahliye edildi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İşyerinin yanışını çaresiz bakışlarla izledi - Son Dakika

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