İtalya'da Batan Yatın Kaptanı Soruşturmada Susma Hakkını Kullandı - Son Dakika
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İtalya'da Batan Yatın Kaptanı Soruşturmada Susma Hakkını Kullandı

İtalya'da batması sonucu İngiliz milyarder Mike Lynch dahil 7 kişinin hayatını kaybettiği yatın kaptanı James Cutfield, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında savcıların sorularına cevap vermeyi reddetti.

27.08.2024 20:10
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İtalya'da batması sonucu İngiliz milyarder Mike Lynch dahil 7 kişinin hayatını kaybettiği yatın kaptanı James Cutfield, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında savcıların sorularına cevap vermeyi reddetti.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Palermo şehrine bağlı Porticello limanı açıklarında 19 Ağustos'ta "Bayesian" adlı 56 metrelik lüks yatın şiddetli fırtına sırasında alabora olması ve İngiliz milyarder Mike Lynch dahil 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Yatın kaptanı 51 yaşındaki Yeni Zelanda vatandaşı James Cutfield, soruşturma kapsamında savcıların sorularına cevap vermeyi reddetti.

Avukat Giovanni Rizzuti, yaptığı açıklamada, "Kaptan iki temel nedenden ötürü sessiz kalma hakkını kullandı. Birincisi, çok yorgun. İkincisi, biz pazartesi günü atandık, kapsamlı ve doğru bir savunma için şu anda elimizde olmayan bir dizi veriye ihtiyacımız var" dedi.

İtalya'da soruşturma altına alınmak suçlu olunduğu anlamına gelmezken, diğer mürettebat üyelerinin ya da başka kişilerin de soruşturma altına alınıp alınmayacağı henüz belli değil. Savcılar, soruşturmanın zaman alacağını ve enkazın denizden çıkarılması gerektiğini ifade ettiler. Bayesian, şu anda yaklaşık 50 metre derinlikte sağ yana yatmış durumda bulunuyor.

Termini Imerese Başsavcısı Ambrogio Cartosio, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, "taksirle adam öldürme" ve "taksirle kazaya neden olma" suçlarının işlenmiş olmasının mümkün olabileceğini ifade etmiş, soruşturmada şu ana kadar herhangi bir kişinin ise hedef alınmadığını aktarmıştı.

Ne olmuştu?

Öte yandan mürettebat dahil 22 kişinin bulunduğu lüks yat, 19 Ağustos Pazartesi günü 05.00 sıralarında şiddetli fırtına sırasında batmıştı. Yatın sahibi olan Mike Lynch'in eşi Angela Bacares ve kaptan James Cutfield dahil 15 kişi kurtarılmış, 7 kişi ise kaybolmuştu. Başlatılan arama çalışmalarında yatın aşçısı Recaldo Thomas, İngiliz milyarder Mike Lynch, kızı Hannah, uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley International Başkanı İngiliz Jonathan Bloomer, eşi Judy Bloomer ve Clifford Chance hukuk firmasının ortağı ABD'li avukat Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo'nun cansız bedenine ulaşılmıştı. - SİCİLYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İtalya'da Batan Yatın Kaptanı Soruşturmada Susma Hakkını Kullandı - Son Dakika

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