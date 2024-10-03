İtalya'da Ryanair Uçağında Duman Paniği

3.Sayfa

İtalya'da 184 yolcunun bulunduğu uçak, motorundan dumanlar çıkması nedeniyle tahliye edildi.

İtalya'daki Puglia Havaalanı'nda İrlanda merkezli Ryanair havayolu şirketine ait kalkışa hazırlanan Boeing 737-800 tipi uçaktan dumanlar çıkması paniğe yol açtı. Yerel saatle 08.35 sıralarında taksi yapan uçağın sol motorundan dumanlar yükseldi. Rynair şirketi tarafından yapılan açıklamada, 184 yolcunun güvenli bir şekilde tahliye kaydırağıyla uçaktan çıkarıldığı belirtildi. Torino'ya yapılması planlanan uçuşun ertelendiği ve yolcuların otobüsle terminale götürüldüğü ifade edildi.

Olayda yaralanan olmazken, havalimanında yaklaşık 3 saat uçuş yapılmadı. - ROMA