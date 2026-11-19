İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Zeynuddin Bağdat, sinsi şekilde yayılan kokusuz karbonmonoksit gazıyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Havaların soğumasıyla beraber bazı vatandaşlar sobalarını kurarken, doğal gaz kullananlar da kombilerini açtı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Muhammet Zeynuddin Bağdat, vatandaşlara karbonmonoksit gazıyla uyarılarda bulunarak, yapılması gerekenleri sıraladı.

Bağdat, "Havaların soğumasıyla beraber sobayı tercih eden vatandaşlarımız ve doğal gaz kullanan konutlarımız var. Özellikle soba kullanan vatandaşlarımızın soba kurarken dikkat etmesi gereken hususlar var. Meteorolojinin verdiği bilgiler doğrultusunda lodoslu ve rüzgarlı günlerde uyumadan önce sobanın üzerine kömür atmamaları ve sobanın kapaklarını kapatmama hususunda uyarılar bulunuyoruz. Çünkü karbonmonoksit zehirlenmeleri lodoslu zamanlarda meydana geliyor. Sinsi ve kokusuz bir gaz olduğu için vatandaşlarımız zehirlenmeyle beraber uyuşma evresine giriyor ve uyuma hissi doğuyor. Böyle bir hisse kapıldıklarında camları açıp odayı havalandırdıktan sonra kendilerini oksijenli bir çıkarmaları gerekir. Her yıl da soba bacalarını büyükşehir belediyemizin yetkilendirdiği firmalara temizletirse daha güvenli bir yaşam sürdürebilirler. Kombi bakımlarını da yetkili firmalara yaptırarak ve bacaları temizleterek ve menfezleri kapatmayarak önlem alınabilir. Küçük tedbirler büyük sonuçları engelliyor. "Bu zamana kadar bir şey olmadı" diye düşünmeyelim. Tedbirlerimizi alalım ve hayata tutunalım" ifadelerini kullandı.