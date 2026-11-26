İtfaiye ekipleri Burdur'da inşaat malzemelerinin yakılmasıyla çıkan yangını söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur merkez Pazar Mahallesi'nde sabah saatlerinde inşaat malzemelerinin yakılmasıyla çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken yalnızca inşaat malzemelerinin zarar gördüğü, can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.
Burdur'da inşaat malzemelerinin yakılması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, sabah saatlerinde Burdur merkez Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat malzemelerinin yakılması sonucu çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında yalnızca inşaat malzemelerinin yandığı, herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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