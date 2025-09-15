İvrindi\'de Hayvan Dolu Damda Yangın

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında hayvan dolu dam yandı. Çıkan yangında hayvanlar telef olmadan damdan dışarıya çıkarıldı.

Olay sabaha karşı İvrindi İlçesi Taşdibi Mahallesinde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine İvrindi itfaiye ekipleri dam yangınına müdahale edildi. Yangın başladığında durumu fark eden hayvan sahipleri damda bulunan büyükbaş hayvanları tahliye ettiler. İtfaiye ekiplerinin uzun süren söndürme çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangın ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı. - BALIKESİR