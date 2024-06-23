İYİ Partili belediye başkanı, 'Lezbiyenler mesken tuttu' diyerek plajı kapattı

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İYİ Partili Bursa Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçe sınırlarındaki tek kadınlar plajını kapattı. Başkan Karabatı, plajın durumunu aktarmak isteyen bir vatandaşa ise sosyal medya hesabından yakışık almayan bir yorumda bulundu.

Bir vatandaş, kapatılan Kurşunlu Kadınlar Plajı ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden eleştirel bir paylaşım yaptı.

"LEZBİYENLER MESKEN TUTTU"

Belediye Başkanı Fatih Karabatı ise vatandaşın bu paylaşımının altına yakışıksız bir yorumda bulundu. Başkan Karabatı, "Değerli Tunalı Başkan, lezbiyenlerin mesken tuttuğu bir plajı halka arzımız kurdele gerektirmiyor." dedi.

İYİ Partili Başkan Karabatı'nın bu paylaşımına vatandaşlar tepki gösterdi.