Kooperatif davasında duruşma ertelendi: Soyer ve sanıkların adli kontrolü devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları çerçevesinde açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme heyeti sanık avukatlarının tüm taleplerini reddederek duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük suçlamalarıyla açılan kooperatif davasında, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 65 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mahkemede 'siyasi kompleks' ve 'suç uydurma' tartışması

İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde kimlik tespitiyle başlayan 6'ncı duruşmada mahkeme başkanı, geçen celse talep edilen bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını belirtti. Duruşmada söz alan sanıklardan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, "İnşaatlar yürümesin diye kasten hareket edilmiş. Bunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Bu dönemde bir kurultay süreci yaşadık. Tunç Soyer ve biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu, mevcut Belediye Başkanı Cemil Tugay ise Özgür Özel'i desteklemişti. Cemil Tugay, kendisinin Karşıyaka Belediye Başkanı olmasında emeği bulunmasına rağmen Soyer ile arasına politik bir mesafe koydu. Kendisi Tunç Başkanı kompleks haline getirmiş. Belli ki aynı kompleksleri bana karşı da yaşamış. Göreve geldikten sonra ilk işi İZBETON'a denetçi göndermek oldu. Suç bulamayınca FETÖ'cü gibi suç uydurmaya başladılar. Meseleleri üzüm yemekmiş. Ben tüm yargılamalardan Allah'ın izniyle çıkacağım" dedi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "İddianameler keyfi olarak yazılmıyor. Tertemiz olduğum MASAK raporlarıyla da ortadadır. Tutuklu olduğum soruşturmalarda her ay tutukluluğumun gözden geçirilmesi iki dakika sürüyor. Suçsuzum ve herkes gerçeği biliyor. Masum bir insana çektirilen bir eziyet memleketin içinde bulunduğu ortamı düzeltmez. Bu suçlar bende durmaz. Bir an önce beraatımı talep ediyorum" diye konuştu. Eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise, şu an tutuklu bulunduğu diğer soruşturmalara ilişkin dosyaların bir an önce tamamlanarak davaya dönüştürülmesini talep etti.

Adli kontrol sürecek

Duruşmada söz alan sanık avukatları, bilirkişi raporu istenmesi kararından vazgeçilmesini ve müvekkillerinin beraat ettirilmesini talep etti. Mütalaasını sunan iddia makamı, bilirkişi heyetinin oluşturulması, raporun beklenmesi ve sanıkların adli kontrol hükümlerinin devamı yönünde görüş bildirdi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, avukatların tüm taleplerini reddederek bilirkişi raporunun beklenmesine ve sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin aynen devam etmesine karar verip duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.

Soruşturmanın geçmişi: 3 ayrı dava açıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 1 Temmuz 2025 tarihinde İZBETON AŞ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, ihaleye fesat karıştırma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla aralarında üst düzey isimlerin de yer aldığı 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma derinleştirilerek yargı sürecinde 3 farklı iddianame hazırlandı.

'Asfalt ve Yapım Onarım Dosyası: İzmir 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen ilk iddianamede, 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki yolsuzluk' iddiasıyla 44 kişi hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istendi.

İş Makinesi Kiralama Dosyası: İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen ikinci iddianamede, 'iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı' işlerine yönelik 56 kişi hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Nitelikli Dolandırıcılık Dosyası (Mevcut Dava): Kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ve 65 sanığın yargılandığı ana davada ise sanıklar hakkında 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Görülen mevcut nitelikli dolandırıcılık davasında, aralarında Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 11 tutuklu sanık geçmiş duruşmalarda tahliye edilmişti. Ancak bu 3 isim, haklarında süren ikinci kooperatif davası ve diğer soruşturmalar nedeniyle cezaevinde bulunuyor. Sanıkların; S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik 'zimmet' soruşturması ile S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracı kılınarak menfaat teminine ilişkin 'zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali' suçlarından tutukluluk halleri devam ediyor. - İZMİR