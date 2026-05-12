İzmir'deki İZDOĞA soruşturmasında 3 tutuklama
İzmir'deki İZDOĞA soruşturmasında 3 tutuklama

12.05.2026 09:42
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDOĞA'nın geçmiş dönem işlemleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 4 şüpheliden 3'ü 'güveni kötüye kullanma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla tutuklandı. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in danışmanlarının da arasında bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDOĞA'nın geçmiş döneme ait bazı işlemlerinde hata ve usulsüzlük yapıldığına dair Sayıştay raporunda yer alan tespitler üzerine harekete geçti. Başlatılan soruşturma kapsamında; eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in danışmanlarından olan eski İZDOĞA Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken, eski İZDOĞA Genel Müdürü Özkan Baturu ile İZBETON davasından halihazırda tutuklu bulunan Heval Savaş Kaya ve eski İZBETON Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek 'güveni kötüye kullanma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından hakim karşısına çıkartılan Güven Eken, Heval Savaş Kaya ve Hüseyin Şimşek tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski İZDOĞA Genel Müdürü Özkan Baturu ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kırveli Mühendislik şirketinin yöneticisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

