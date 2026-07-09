Bu nasıl evlat? Cezaevinden izinli çıktı, annesini bıçakla kovaladı! - Son Dakika
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Bu nasıl evlat? Cezaevinden izinli çıktı, annesini bıçakla kovaladı!

Bu nasıl evlat? Cezaevinden izinli çıktı, annesini bıçakla kovaladı!
09.07.2026 09:44  Güncelleme: 09:46
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Eskişehir'de cezaevinden izinli olarak çıkan bir şahıs, annesini bıçakla kovaladı. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs, 'Ben TCK'yı yalayıp yutmuş insanım' dedi.

Eskişehir'de izinli olarak cezaevinden çıkıp annesini bıçakla kovalayan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerce zor anlar yaşatan şahıs, "Ben TCK'yı yalayıp yutmuş insanım" dedi.

Olay, sabah saat 04.30 sıralarında Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı'nda meydana geldi. 

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLA KOVALADI

Edinilen bilgilere göre, izinli olarak cezaevinden çıkan bir erkek şahıs, henüz bilinmeyen sebeple annesini sokak ortasında bıçakla kovaladı. Büyük panik yaşayan kadın, o saatlerde açık bulunan bir börekçi dükkanına sığındı.

PİŞKİN İFADE

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Üstü çıplak olan şahıs, ekip arabasına bindirildiği esnada, "Ben TCK'yı yalayıp yutmuş insanım" dedi.

Haber çalışması yapmak için olay yerine giden basın mensuplarına da tepki gösteren şahıs, ekip arabasının içerisini yumrukladı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Gözaltı, Polis, Tck, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bu nasıl evlat? Cezaevinden izinli çıktı, annesini bıçakla kovaladı! - Son Dakika

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