Aydın'ın Koçarlı ilçesinde dere yatağından izinsiz kum çeken şahıs hakkında jandarma ekiplerine takıldı.
Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Bağarcık Mahallesi'nde gerçekleştirilen devriye esnasında S.D. isimli şahsın dere/çay yatağından konut inşaatında kullanmak amacıyla traktörle 4 metreküp kum çektiği tespit edildi. Olay ile ilgili tanzim edilen evraklar işlem yapılmak amacıyla ilgili kuruma gönderileceği öğrenildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › İzinsiz Kum Çeken Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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