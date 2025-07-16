İzlanda'da 9. Volkanik Patlama - Son Dakika
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İzlanda'da 9. Volkanik Patlama

İzlanda\'da 9. Volkanik Patlama
16.07.2025 11:49
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Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ 2023'te 9. kez patladı; tehdit yok, uçuşlar normal.

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ, 2023'ten bu yana 9'uncu kez patlayarak lav ve duman püskürttü.

İzlanda Meteoroloji Ofisinden (IMO) yapılan açıklamada, Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabası yakınlarında yer alan Sundhnukur kraterinde yerel saatle 03.55'te patlama meydana geldiği bildirildi. Lav ve duman püskürten yanardağın Aralık 2023'ten bu yana 9'uncu kez patladığı aktarıldı. Patlamanın ardından 700 ila bin metre arasında uzunlukta büyük bir çatlak oluştuğu ifade edildi. Patlamanın şu anda tehdit oluşturmadığı vurgulandı.

Başkent Reykjavik'teki Keflavik Havalimanı'nda planlanan uçuşlarda da herhangi bir aksama yaşanmadığı öğrenildi.

Genellikle buz ve ateş diyarı olarak anılan İzlanda'da Reykjanes Yarımadası'ndaki jeolojik sistemlerin 4 yıl önce yeniden faaliyete geçmesinden bu yana 12'den fazla volkanik patlama kaydedildi.

Yaklaşık 400 bin nüfuslu İzlanda, merak uyandıran volkanik yapısı nedeniyle her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Ada ülkesinin turizm verilerine göre 2024 yılında İzlanda'ya yaklaşık 2.3 milyon yabancı turist geldi.

Dünyadaki en büyük iki tektonik levha olan Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında yer alan İzlanda'da 32 aktif yanardağ bulunuyor. - REYKJAVİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzlanda'da 9. Volkanik Patlama - Son Dakika

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