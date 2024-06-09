İzmir Aliağa'da Ekin Tarlasında Yangın: 30 Dekarlık Alan Küle Döndü - Son Dakika
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İzmir Aliağa'da Ekin Tarlasında Yangın: 30 Dekarlık Alan Küle Döndü

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan yangında, öğle saatlerinde meydana gelen olayda 30 dekarlık alan içerisinde bulunan zeytinlikler ve bazı arı kovanları kül oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

09.06.2024 16:27
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İzmir'in Aliağa ilçesinde ekin tarlasında çıkan yangında, 30 dekarlık alan küle döndü.

Yangın, öğle saatlerinde Çıtak Mahallesi'nde meydana geldi. Babaoğlu mevkiindeki ekin tarlasından yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ve Aliağa Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesi ile yangın çok büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında 30 dekarlık alan içerisinde bulunan zeytinlikler ve bazı arı kovanları kül oldu. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Aliağa'da Ekin Tarlasında Yangın: 30 Dekarlık Alan Küle Döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Aliağa'da Ekin Tarlasında Yangın: 30 Dekarlık Alan Küle Döndü - Son Dakika
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