İzmir Aliağa\'da Makilik ve Otluk Alanda Yangın Çıktı

3.Sayfa

İzmir'in Aliağa ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Bahcedere Mahallesi Sakran Ceza mevkiinde otluk alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. makilik ve otluk alandan dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ederek ekiplerin yoğun çalışmasıyla 3 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışması başlatıldı. - İZMİR