İzmir Aliağa\'da Otluk Alanda Yangın Söndürüldü

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kalabak Mahallesi ile Çoraklar Mahallesi arasındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Aliağa Belediyesi'ne ait su tankerleri ile müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - İZMİR