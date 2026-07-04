İzmir ATM Olayı: Yatırılan Para Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir ATM Olayı: Yatırılan Para Çalındı

İzmir ATM Olayı: Yatırılan Para Çalındı
04.07.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de bir vatandaşın ATM'ye yatırdığı para, başka biri tarafından alındı. Olay güvenlik kamerasında.

İzmir'de bir vatandaş, ATM'ye yatırdığı 7 bin liranın hesabına geçip geçmediğini telefonundan kontrol etmek için kenara çekildi. O esnada hazneden geri çıkan parayı sıradaki başka bir vatandaş cüzdanına koyup uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz yıl 24 Ağustos'ta İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. İşçi emeklisi Mehmet Yaşasın Yalçın (57), hesabına para yatırmak için Fevzipaşa Bulvarı'ndaki bir ATM'ye geldi. Yalçın, 7 bin TL'yi hesabına yatırmak için cihazın para yatırma bölmesine koydu. Paranın ünite tarafından alındığını görünce, sıradaki kişiye yer vermek için ATM'nin önünden çekildi ve cep telefonuyla mobil bankacılık üzerinden hesabını kontrol etmeye başladı.

O esnada başka bir vatandaş işlem yapmak üzere aynı ATM'ye yaklaştı. Ancak tam o sırada bankamatik, Yalçın'ın yatırdığı parayı arıza ya da işlem iptali nedeniyle haznesinden geri çıkardı. Bölmedeki paraları gören vatandaş, parayı cüzdanına koyarak oradan uzaklaştı. O anlar bankanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Başından geçen olayı anlatan Mehmet Yaşasın Yalçın, "ATM'den cep telefonu aracılığıyla para yatırma girişimi yaptım. Parayı yatırıp onay tuşuna bastım ve bekledim. Kaldırımda beklerken, para hesabıma geçmiş mi diye telefonuma bakıyordum. O sırada vatandaşın biri geliyor. Düğmeye basıyor, parayı alıp cebine koyarak gidiyor. Bu vatandaş parayı bulduğunda bankaya teslim edebilirdi ama götürmedi. Götürmediği için de biz şikayetçi olduk ve gerekli yasal süreçleri başlattık" diye konuştu.

"Paramı getirsinler"

Paranın kendisine getirilmesini talep eden Yalçın "Biz mağdur olduk. Parayı hesabıma, fatura ödemek, bazı borçlarım vardı onları kapatmak ve telefon masraflarını ödemek için yatırdım. Bankamatiği sık kullanıyorum. Böyle bir durum hiç aklıma gelmezdi. Şahıs parayı alıp kendi malıymış gibi götürüyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Finans, Yaşam, İzmir, ATM, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir ATM Olayı: Yatırılan Para Çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim 4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim
Evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi Evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi
Rekabet Kurulundan Haribo’ya geçici tedbir kararı Rekabet Kurulundan Haribo'ya geçici tedbir kararı
Deniz Göktaş tutuklandı Deniz Göktaş tutuklandı
Almanya’da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı Almanya'da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı

14:18
“CHP’yi salın“ diyen Deniz Göktaş’a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
13:24
Son konuşmasında “Kayserili biriyle birlikteyim“ diyen Sudenaz’dan 3 gündür haber yok
Son konuşmasında "Kayserili biriyle birlikteyim" diyen Sudenaz'dan 3 gündür haber yok
13:16
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
13:10
İstanbul’da şiddetli sağanak Genç kadın son anda kurtarıldı
İstanbul'da şiddetli sağanak! Genç kadın son anda kurtarıldı
12:59
İzmir’de ayı dehşeti Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
12:52
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 14:51:20. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir ATM Olayı: Yatırılan Para Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.