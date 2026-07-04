İzmir ATM Olayı: Yatırılan Para Çalındı

İzmir'de bir vatandaş, ATM'ye yatırdığı 7 bin liranın hesabına geçip geçmediğini telefonundan kontrol etmek için kenara çekildi. O esnada hazneden geri çıkan parayı sıradaki başka bir vatandaş cüzdanına koyup uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz yıl 24 Ağustos'ta İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. İşçi emeklisi Mehmet Yaşasın Yalçın (57), hesabına para yatırmak için Fevzipaşa Bulvarı'ndaki bir ATM'ye geldi. Yalçın, 7 bin TL'yi hesabına yatırmak için cihazın para yatırma bölmesine koydu. Paranın ünite tarafından alındığını görünce, sıradaki kişiye yer vermek için ATM'nin önünden çekildi ve cep telefonuyla mobil bankacılık üzerinden hesabını kontrol etmeye başladı.

O esnada başka bir vatandaş işlem yapmak üzere aynı ATM'ye yaklaştı. Ancak tam o sırada bankamatik, Yalçın'ın yatırdığı parayı arıza ya da işlem iptali nedeniyle haznesinden geri çıkardı. Bölmedeki paraları gören vatandaş, parayı cüzdanına koyarak oradan uzaklaştı. O anlar bankanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Başından geçen olayı anlatan Mehmet Yaşasın Yalçın, "ATM'den cep telefonu aracılığıyla para yatırma girişimi yaptım. Parayı yatırıp onay tuşuna bastım ve bekledim. Kaldırımda beklerken, para hesabıma geçmiş mi diye telefonuma bakıyordum. O sırada vatandaşın biri geliyor. Düğmeye basıyor, parayı alıp cebine koyarak gidiyor. Bu vatandaş parayı bulduğunda bankaya teslim edebilirdi ama götürmedi. Götürmediği için de biz şikayetçi olduk ve gerekli yasal süreçleri başlattık" diye konuştu.

"Paramı getirsinler"

Paranın kendisine getirilmesini talep eden Yalçın "Biz mağdur olduk. Parayı hesabıma, fatura ödemek, bazı borçlarım vardı onları kapatmak ve telefon masraflarını ödemek için yatırdım. Bankamatiği sık kullanıyorum. Böyle bir durum hiç aklıma gelmezdi. Şahıs parayı alıp kendi malıymış gibi götürüyor" dedi. - İZMİR