Bayındır'da metruk binada yangın paniği
Bayındır'da metruk binada yangın paniği

Bayındır\'da metruk binada yangın paniği
31.05.2026 20:17  Güncelleme: 20:21
İzmir'in Bayındır ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında binanın bir bölümü yıkıldı, can kaybı yaşanmadı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde bulunan metruk bir binada çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Yenice Mahallesi Toklu Sivri Sokak'ta bulunan metruk binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar, ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yapmaya çalışırken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına anında müdahale ederek alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Yangına müdahale çalışmalarına Bayındır Belediyesi ekipleri de destek verdi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarının ardından metruk binada soğutma çalışmaları yürütüldüğü sırada yapının bir bölümü yola doğru yıkıldı. Muhtemel risklere karşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bina çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, alınan tedbirler sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Bayındır, Güvenlik, İtfaiye, İzmir, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 20:33:05.
