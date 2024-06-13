İzmir Bornova'da Palet Fabrikasının Deposunda Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir Bornova'da Palet Fabrikasının Deposunda Yangın Çıktı

Bornova ilçesinde bir palet fabrikasının deposunda çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine ve hayvan barınağına sıçradı. Yangın kontrol altına alındı.

13.06.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde bir palet fabrikasının deposunda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle çevredeki 3 iş yeri ve Bornova Belediyesi'ne ait hayvan barınağının bir kısmına sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Bornova ilçesi Pınarbaşı semtindeki bir palet fabrikasına ait depoda henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle yan taraftaki başka işletmelere ait 3 palet deposuna ve Bornova Belediyesi'ne ait Can Dostları Yerleşkesi'nde mamaların saklandığı depoya sıçradı.

Yangın sebebiyle barınaktaki kedi ve köpekler zarar görmeden çevredeki barınaklara tahliye edilirken, yerleşkedeki bazı alanlar da yangından zarar gördü. Öte yandan dumandan etkilenen ve hayati tehlikeleri bulunmayan 3 kişi ayakta tedavi edildi. Çıkan siyah dumanlar ise kentin çeşitli noktalarından görüldü.

"Verilmiş sadakamız varmış"

Yangında çatısı hasar gören iş yeri sahibi, yangın esnasındaki korku dolu anları anlattı. İş yeri sahibi, "Bizim burada arkadaşımız var. Yangını o bildirdi ve apar topar buraya geldik. Alevler bizim iş yerine de sıçradı. Çatımız hasar gördü. İlk önce kendi imkanlarımızla çatıyı suladık. Daha sonra itfaiye ekipleri de müdahale etti. Yan tarafa yardım etmeye çalıştık ama elimizden bir şey gelmedi. Bizim iş yerimizde çatıdaki elyaflar yandı. Allah'a şükür fazla bir zararımız yok. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Bornova, İzmir, Hayvan Hakları, İtfaiye, Acil Durum, İzmir, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir Bornova'da Palet Fabrikasının Deposunda Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:12 Cimbom’a piyango vurdu Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo’ya servet değerinde teklif Cimbom'a piyango vurdu! Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo'ya servet değerinde teklif
16:10 Ayşe Ateş’ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 20:34:39. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Bornova'da Palet Fabrikasının Deposunda Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement