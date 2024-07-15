İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 11.40 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Plajda bulunan ve çevredeki vatandaşların yangın ihbarı üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan alevlerle mücadelesinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir Çeşme'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor - Son Dakika
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