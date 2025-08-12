İzmir\'de 11 Yıl Ceza Alan Şahıs Yakalandı

İzmir'de birçok suçtan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Çalışmalarda "Hükümlü ve tutuklunun kaçması, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve kullanmak, silahla yağma, hırsızlık" suçlarından 11 yıl 1 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.B., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından adli mercilere sevk edilen Ş.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR