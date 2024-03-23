İzmir'de, iki ayrı suç örgütüne yönelik "MAHZEN 13" operasyonunda elebaşlarının da aralarında olduğu toplamda 15 şüpheli tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; geçtiğimiz salı günü, örgüt liderliğini M.H ile T.A.'nın yaptığı birbiri ile bağlantılı iki ayrı suç örgütüne yönelik "MAHZEN 13" operasyonu gerçekleştirilmişti.
Örgüt liderlerinin de aralarında olduğu 15 şüpheli tutuklandı
Liderliğini M.H. isimli şüphelinin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda; adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli ev hapsine çarptırılırken, 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla salıverildi. 9 şüpheli ise tutuklandı. Liderliğini T.A. isimli şahsın yaptığı suç örgütünden adli makamlara sevk edilen; 1 şüpheli ev hapsine çarptırılırken, 1 şüpheli de adli kontrol şartı ile salıverildi. 6 şüpheli ise tutuklandı. Düzenlenen her iki operasyon kapsamında aralarında örgüt liderleri M.H. ve T.A.'nın da bulunduğu toplam 15 şüpheli tutuklandı.
Suç örgütlerine yönelik 40 adres ile 7 araçta yapılan aramalarda da 2 adet otomatik tabanca, 10 adet tüfek, 16 adet tabanca, 75 adet fişek, 43 adet kartuş, 5 adet senet, bir miktar uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de 15 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir kilo 799 gram kubar esrar, 21 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 79 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon anı jandarma kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Alpullu beldesinde yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar sonucunda 122 gram metamfetamin, 56 gram esrar, 13 gram bonzai, uyuşturucu madde kullanma aparatları, hassas teraziler ve suç geliri para ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mersin polisi, nitelikli dolandırıcılık olaylarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 20 banka kartı, 2 bilgisayar, 6 cep telefonu, pos cihazı ve dolandırıcılıkta kullanılan belgeler ele geçirildi. Şüphelilerin ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan bir balıkçı restoranının mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında can kaybı yaşanmazken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.
Mersin polisi, nitelikli dolandırıcılık olaylarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 20 banka kartı, 2 bilgisayar, 6 cep telefonu, pos cihazı ve dolandırıcılıkta kullanılan belgeler ele geçirildi. Şüphelilerin ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-15' operasyonlarında 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleşti.
Diyarbakır ve İstanbul'da 'sazan sarmalı' yöntemiyle oto dolandırıcılığı yapan çete çökertildi. 20 şüphelinin tutuklandığı operasyonda 9 milyon 200 bin TL'lik malvarlığına el konuldu. Dolandırıcılık yöntemi, Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler Sazan Sarmalı' filmini aratmadı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-15' operasyonlarında 8 ilde toplam 24 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar İstanbul, Aksaray, Bolu, Gaziantep, Kilis, Sakarya ve Samsun'da gerçekleşti.
Diyarbakır ve İstanbul'da faaliyet gösteren bir çete, sazan sarmalı yöntemiyle oto dolandırıcılığı yaparken yakalandı. Operasyonda 20 şüpheli tutuklandı ve 9 milyon 200 bin TL'lik malvarlığına el konuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir şüphelinin elde ettiği parayı dövize çevirdiği anlar da yer aldı.
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