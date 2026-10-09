İzmir\'de 22 yıl 6 ay 5 gün hapisle aranan şüpheli uyuşturucudan yakalandı

İzmir'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin, hırsızlık ve cezaevinden kaçma suçlarından 22 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettikleri Y.E. (38) isimli şüpheliyi düzenledikleri takiple suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin yapılan detaylı kimlik sorgulamasında, 'Hırsızlık' ve 'Tutuklu/Hükümlünün Kaçması' suçlarından toplam 22 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı tespit edildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.