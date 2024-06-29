İzmir'de 300 Milyonluk Vurgunla İlgili Bankada Arama - Son Dakika
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İzmir'de 300 Milyonluk Vurgunla İlgili Bankada Arama

İzmir'de, Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında, yüksek kar vaadiyle farklı kişilerden 300 milyon lira para topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı verilmesinin ardından, polis görev yaptığı banka şubesinde arama başlattı. Seçil Erzan olayına benzetilen milyonluk vurgun olayıyla ilgili ekipler, dijital materyallere el koyuyor.

29.06.2024 00:40
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İzmir'de 300 milyonluk vurgunla ilgili bankada arama

İzmir'in Seçil Erzan'ı olayında flaş gelişme: Banka ve döviz bürosunda arama yapıldı, dijital materyallere el konuldu

İZMİR - İzmir'de, Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında, yüksek kar vaadiyle farklı kişilerden 300 milyon lira para topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı verilmesinin ardından, polis görev yaptığı banka şubesinde arama başlattı. Seçil Erzan olayına benzetilen milyonluk vurgun olayıyla ilgili ekipler, dijital materyallere el koyuyor.

Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla tutuklanan Seçil Erzan vakasının bir benzeri de İzmir'de yaşandı. Denizbank İzmir Bornova şubesinin müdürü, aynı zamanda da Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Şube Başkanı H.Ö., iddiaya göre 2'si kulüp yöneticisi toplam 5 kişiden yüksek kar vaadiyle para topladı. Karşıyaka'da bir döviz bürosu işleten S.Ç. adına para topladığının belirlenmesinin de ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), konuyla ilgili inceleme başlatmıştı.

300 milyon lira toplanmış

Öte yandan, yapılan incelemelerde H.Ö.'nün, 300 milyon liraya yakın para topladığı, toplanan paranın Karşıyaka'da bir döviz bürosunun sahibi olan S.Ç.'nin hesabında toplandığı, mağdurlardan sadece birinin 100 milyon liraya yakın para verdiği öne sürüldü. Döviz bürosu sahibi S.Ç. gözaltına alınırken, banka müdürü H.Ö. ise geçtiğimiz gün akşam saatlerinde çok fazla sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği, gözetim altında tutulduğu Bayraklı Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alınmasının beklendiği iafde ediliyor.

Banka ve döviz bürosunda arama

Şube Müdürü H.Ö. hakkında verilen gözaltı kararının ardından, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arama yapmak üzere banka şubesine geldi. Ekipler burada yaptıkları aramayla birlikte dijital materyallere el koydu. Banka şubesindeki aramanın tamamlanmasının ardından ekipler, arama yapmak üzere döviz bürosuna geçecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 300 Milyonluk Vurgunla İlgili Bankada Arama - Son Dakika

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