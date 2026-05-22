İzmir\'de 33 Ölü Kedi Bulundu

22.05.2026 11:46
Buca'da çöp konteynerinin önünde 33 ölü kedi bulundu; savcılık soruşturma başlattı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir çöp konteynerinin önüne bırakılan poşetlerin içinde 33 ölü kedi bulundu. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir çöp konteynerinin önündeki poşetlerde ölü kediler olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, poşetlerin içinde bazıları yavru olmak üzere toplam 33 ölü kedi bulunduğunu belirledi. Kedilerin ölüm nedenini ve kim ya da kimler tarafından çöpe atıldığını tespit etmek için çalışma başlatıldı.

Savcılık soruşturma başlattı

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerde çöp konteyneri önüne bırakılmış halde büyük ve yavru toplam 33 kedinin ölü bulunduğunu belirtti. Açıklamanın devamında, "Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet kapsamında derhal soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
