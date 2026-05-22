İzmir'de 33 Ölü Kedi Bulundu - Son Dakika
22.05.2026 13:50
Buca'da bir çöp konteynerinde 33 dondurulmuş kedi ölü bulunarak soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir çöp konteynerine bırakılan poşetlerin içinde 33 ölü kedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir çöp konteynerinin içindeki poşetlerde ölü kediler olduğunu fark eden esnaf İlhan Güngör durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, poşetlerin içinde bazıları yavru olmak üzere toplam 33 ölü kedi bulunduğunu belirledi. Kedilerin ölüm nedenini ve kim ya da kimler tarafından çöpe atıldığını tespit etmek için çalışma başlatıldı.

Kediler buzdolabında dondurulmuş

Çöp atmaya geldiğinde hasta bezlerine sarılmış dondurulmuş kedi ölüleri bulduğunu belirten esnaf İlhan Güngör, "Çöpü atıp gittikten 40-45 dakika sonra tekrar geldiğimde durumu fark ettim. Üç mavi çöp poşetinin içinde, profesyonelce hasta bezlerine sarılmış bazı nesneler vardı. Başlangıçta normal hasta bezi zannettim ancak irili ufaklı olduklarını görünce kuşkulanarak birini açtım. İçinden kedi çıkınca şok oldum. Hayvanlar buzdolabında dondurulmuş ve hepsi donuk halde buraya atılmıştı. İki gündür sinirlerimiz bozuk. Yaşananlar tam bir vahşet, rüyalarımıza girdi ve sabaha kadar uyuyamadık" ifadelerini kullandı.

Savcılık soruşturma başlattı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemelerde çöp konteyneri önüne bırakılmış halde büyük ve yavru toplam 33 kedinin ölü bulunduğu belirtilerek "Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet kapsamında derhal soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 13:52:19. #7.13#
