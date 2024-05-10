İzmir\'de 373 düzensiz göçmen yakalandı, 17 şüpheli tutuklandı

3.Sayfa

İzmir'de 1-10 Mayıs tarihleri arasında 373 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlerin yurt dışına kaçışlarına imkan sağlayan 34 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İzmir'de 1-10 Mayıs tarihleri arasında İzmir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile müşterek yapılan operasyonlarda 373 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin yurt dışına kaçmalarına imkan sağlayan 34 göçmen kaçakçısı da ekiplerce yakalandı. Haklarında adli işlem başlatılan organizatörlerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, düzensiz göçmenlerin yakalandığı operasyonlarda jandarma ekipleri tekerlekli sandalyedeki bir göçmenin taşınmasına da yardım etti. - İZMİR