İzmir'de 62 kilo esrar ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı

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İzmir'e doğu illerinden uyuşturucu madde getirileceği üzerine harekete geçen polis ekipleri, durdukları bir kamyonda 62 kilo esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; İzmir'e doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgiler alınması üzerine yapılan teknik ve fiziki takip sonunda kent girişinde bir kamyona müdahale edildi. Operasyon kapsamında yapılan aramada çelik kapılar içine zulalanmış vaziyette; 62 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR