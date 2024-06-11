İzmir'de 8 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobil içerisinde 8 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirleri tarafından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilen araç Kemalpaşa ilçesinde kente girişte durdurarak, savcılık izniyle içerisinde arama yaptı. Araçta gerçekleşen aramada, 8 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR