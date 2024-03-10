İzmir'in Dikili ve Selçuk ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 20'si çocuk 91 düzensiz göçmen, hem karada hem de denizde yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 9 Mart günü saat 01.30 ve 03.45 sıralarında Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905)tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Her iki olayda da lastik botlar içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istediği belirlenen 15'i çocuk 79 düzensiz göçmen yakalandı.
Aynı gün saat 07.50'de ise, Selçuk ilçesi Efes Sahili'nde görevli Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-14) tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 5'i çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan toplam 91 göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından il Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de 91 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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