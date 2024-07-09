İzmir'de Aliağa Gümrüğü ve gümrük müşavirliklerine yönelik yolsuzluk operasyonunda 77 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de Aliağa Gümrüğü ve gümrük müşavirliklerine yönelik yolsuzluk operasyonunda 77 şüpheli gözaltına alındı

İzmir\'de Aliağa Gümrüğü ve gümrük müşavirliklerine yönelik yolsuzluk operasyonunda 77 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de Aliağa Gümrüğü ve kentte bulunan gümrük müşavirliklerine yönelik geniş çaplı yolsuzluk operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 78 şüpheliden 77'sinin gözaltına alındığı operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Rüşvet suçuna konu meblağın yaklaşık 50 milyon TL civarında olduğunun değerlendirilirken, şüphelilerin işledikleri suçlar da tek tek tespit edildi. Öte yandan, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise milyonlarca liralık döviz, çok sayıda tam, yarım, çeyrek altınlar, bilezik ve 479 bin 400 lira para ele geçirildi.

09.07.2024 17:18
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İzmir'de Aliağa Gümrüğü ve kentte bulunan gümrük müşavirliklerine yönelik geniş çaplı yolsuzluk operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 78 şüpheliden 77'sinin gözaltına alındığı operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Rüşvet suçuna konu meblağın yaklaşık 50 milyon TL civarında olduğunun değerlendirilirken, şüphelilerin işledikleri suçlar da tek tek tespit edildi. Öte yandan, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise milyonlarca liralık döviz, çok sayıda tam, yarım, çeyrek altınlar, bilezik ve 479 bin 400 lira para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Aliağa KOM Büro Amirliğince; yaklaşık bir buçuk yıldır yürütülmekte olan "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" soruşturması kapsamında; bugün sabah saat 05.30'da İzmir merkezli toplam 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

77 şüpheli gözaltına alınmıştı

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından 139 şüpheli belirlenirken, bu şüphelilerin arasında 17 gümrük memuru, 1 TSE personeli, 35 farklı gümrük müşavirliği firmasının 40 şirket ortağı, yöneticisi, 15 farklı şirket müdürü, 47 şirket çalışanının olduğu ve operasyonda; 16'sı kamu görevlisi olmak üzere 77 şüphelinin gözaltına alındığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğunun belirlendiği öğrenilmişti.

İşledikleri suçlar tek tek tespit edildi

Aliağa Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde görevli memurlar ile tespit edilen Gümrük Müşavirliği çalışanları arasında; gümrüklü alanda bulunan konteynırlarda öncelik sağlanması, kırmızı ve sarı hattan gelen konteynırların inceleme yapılmaksızın geçirilmesi, eksik beyanname ile muayene işleminin yapılması veya yapılmış gibi gösterilmesi, gümrük memurlarının şifreleri kullanılmak suretiyle ilgisiz kişilerce gümrük işlemlerinin yapılması, devletin alacağı vergi miktarının belirlenmesi veya ürünün ne olduğunun anlaşılması işlemi için laboratuvar ortamına gönderilmesi gereken ürünlerin gönderilmemesi gibi maksatlarla "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarının işlendiği belirlendi.

Rüşvet suçuna konu meblağın yaklaşık 50 milyon TL civarında olduğu değerlendiriliyor

Belirlenen şüphelilerin hesap hareketleri ve birbirleri ile irtibatlarının tespiti için MASAK verileri ve telefon kayıtları incelenmiştir. Yapılan incelemelerde şüpheliler arasında son 5 yıla ait suça konu yaklaşık 25 milyon TL'lik hesap hareketi bulunduğu belirlendi. Şüpheli gümrük firmaları ve çalışanları tarafından, şüpheli gümrük personeline "masraf" adı altında para transferleri gerçekleştirildiği tespit edilirken, rüşvet suçunun, banka transferi haricinde altın ve döviz olarak elden ödeme şeklinde yapıldığı da yürütülen takip çalışmalarında ortaya çıktı. Rüşvet suçuna konu meblağın yaklaşık 50 milyon TL civarında olduğu değerlendirilirken, verilen rüşvet miktarının, gümrükteki işlemlerin uzaması durumuna ve elde edilecek vergisel veya maddi menfaate göre değişmekte olduğu da soruşturma sonucunda netlik kazandı.

Şüphelilerin tüm malvarlıklarına el konuldu

İzmir merkezli 8 ilde şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise; 56 bin 344 Dolar, 16 bin 945 Euro, 52 tam altın, 56 çeyrek altın, 6 yarım altın, 12 bilezik, 135 gram altın, 95 Sterlin ve 479 bin 400 TL ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin tüm malvarlıklarına el konuldu.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Aliağa Gümrüğü ve gümrük müşavirliklerine yönelik yolsuzluk operasyonunda 77 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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