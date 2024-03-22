İzmir\'in Bergama ilçesinde bir aracı kundaklayan şüpheli tutuklandı

İnegöl'de 6 Yavru Kedinin Başları Kesilerek Öldürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede 6 yavru kedinin başları kesilerek öldürülmesine hayvanseverler tepki gösterdi. Olayın ardından polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hayvanseverler, bu tür vahşi eylemlerin toplum güvenliği için bir tehdit olduğunu belirterek yetkililerden daha sıkı yasal önlemler alınmasını talep etti.