İzmir\'de Aranan Cinsel İstismar Zanlısı Yakalandı

'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı, İzmir'in Menemen ilçesinde yakalandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl hapis cezasıyla aranan B.A.'nın (41) Menemen ilçesinde bir adreste saklandığı ortaya çıktı. Ekipler tarafından adrese gerçekleştirilen operasyonla yakalanan B.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - İZMİR