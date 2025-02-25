İzmir'de At Eti Kesimi Suçüstü - Son Dakika
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İzmir'de At Eti Kesimi Suçüstü

İzmir'de metruk bir evde at eti kesen 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

25.02.2025 21:25
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İzmir'de at eti keserken suçüstü yakalandılar

Metruk evde at eti kesip satıyorlarmış

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde metruk bir evde at eti kesen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Olay, 23 Şubat'ta Hilal Mahallesi'nde bulunan metruk bir evde meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, adreste at eti kesimi yapan M.Ö. ve A.Ö.'yü suçüstü yakaladı. Adresteki görüntülerde ise kesilmiş at eti parçaları ve kemiklerine rastlantı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Ö. (16), emniyetteki işlemlerinin ardından yaşı küçük olduğu için ailesine teslim edilirken, 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de At Eti Kesimi Suçüstü - Son Dakika

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