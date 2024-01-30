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İzmir'de Balıkçı Teknesi Batması: 3 Kişi Öldü, 5 Kişi Yaralı - Son Dakika
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İzmir'de Balıkçı Teknesi Batması: 3 Kişi Öldü, 5 Kişi Yaralı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Hastanede tedavileri tamamlanan yaralılar taburcu edildi. Kayıp 2 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İzmir\'de Balıkçı Teknesi Batması: 3 Kişi Öldü, 5 Kişi Yaralı
30.01.2024 - 10:52,
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 5 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı balıkçı teknesinin batmasıyla ilgili kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hastanedeki yaralı 5 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Dikili ilçesi Salihleraltı açıklarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz İrgit adlı balıkçı teknesi şiddetli rüzgardan dolayı alabora oldu. Teknede bulunan 10 kişiden Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar adlı vatandaşların cansız bedenine ulaşılırken Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralılar taburcu edildi

İlk olarak Dikili Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki tedavilerinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine sevk edildiler. Tedavilerin tamamlanan 5 kişi taburcu edildi.

Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Batan teknede bulunan Medine Karaduman ve Gökhan Çakır'ın kayıp olduğu öğrenilirken, arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 1 helikopterin yanı sıra 4 bot ve 2 dalgıç timi tarafından sürdürülüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Balıkçı Teknesi Batması: 3 Kişi Öldü, 5 Kişi Yaralı - Son Dakika


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